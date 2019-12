Iwobi: “Un emendamento per aiutare il Lago Ciad”

NOVA0295 3 EST 1 NOV ECO Migranti: Iwobi (Lega), con nostro emendamento aiuto a lago Ciad Roma, 06 dic – (Nova) – Il senatore della Lega Tony Iwobi, responsabile Immigrazione del partito, ha presentato un emendamento alla manovra per sbloccare la somma di 1,5 milioni di euro, cifra necessaria a finanziare lo studio di fattibilita’ del progetto “Transacqua”. Lo ha annunciato lo stesso Iwobi in una nota. “Questo finanziamento e’ ricompreso nel memorandum firmato lo scorso anno tra l’Italia e la Commissione per il lago Ciad e si rende necessario per evitare il prosciugamento del lago Ciad, una tra le maggiori cause di emigrazione delle popolazioni che vivono lungo il bacino. Come abbiamo sempre sostenuto, noi della Lega siamo a favore di aiuti concreti alle popolazioni direttamente nelle loro terre e con un impatto immediato per le comunita’ coinvolte, tale da vincolare maggiormente le popolazioni ai territori e limitare cosi’ una sregolata ondata migratoria”, conclude la nota. (Com)

