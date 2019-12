Iwobi: “L’emendamento sul Lago Chad è stato approvato: chiamasi buonsenso”

Migranti: Iwobi (Lega), bene ok a nostro emendamento per aiuti a lago Ciad

NOVA0764 3 POL 1 NOV EST INT Migranti: Iwobi (Lega), bene ok a nostro emendamento per aiuti a lago Ciad Roma, 12 dic – (Nova) – E’ stato approvato l’emendamento della Lega che sblocca la somma di 1,5 milioni di euro per finanziare lo studio di fattibilita’ del progetto “Transacqua”. E’ quanto reso noto dal senatore della Lega Tony Iwobi, responsabile Immigrazione del partito e primo firmatario dell’emendamento approvato, secondo cui questo finanziamento e’ ricompreso nel memorandum firmato lo scorso anno tra l’Italia e la Commissione per il lago Ciad e si rende necessario per evitare il prosciugamento del lago Ciad, una tra le maggiori cause di emigrazione delle popolazioni che vivono lungo il bacino. “Esprimo dunque grande soddisfazione perche’ la Lega e’ da sempre favorevole ad aiuti concreti alle popolazioni direttamente nelle loro terre, che consenta cosi’ di creare un forte vincolo tra le popolazioni e i loro territori, limitando cosi’ ondate migratorie caotiche e senza regole”, ha detto Iwobi in una nota. (Com) NNNN