Iwobi: “Smontare i DL Sicurezza è un regalo ai trafficanti di esseri umani”

Sicurezza: Iwobi, smontare dl è regalo a trafficanti (ANSA) – ROMA, 14 GEN – “Dopo gli ultimi naufragi nel Mediterraneo, le intenzioni del governo di modificare i decreti sicurezza nelle parti relative al contrasto dell’immigrazione clandestina ed al traffico di esseri umani, appaiono ancora più inaccettabili ed anacronistiche. Far finta che la situazione sia sotto controllo, come fa il ministro Lamorgese, che non ci sia una recrudescenza degli sbarchi, che i trafficanti di morte non riprendano piede al solo sentir parlare di modifiche ed ammorbidimenti, significa negare l’evidenza e mentire ai cittadini italiani, raccontando loro una realtà artificiosa e palesemente falsa. Questo governo si preoccupi delle aziende che chiudono, dei negozi che non riaprono, dei giovani costretti a lasciare il Paese perché senza prospettive; provi a dare certezza e futuro a chi ne ha bisogno, altrimenti tolga il disturbo: non mancherà a nessuno”. Così il senatore della Lega Toni Iwoby, vicepresidente della commissione Esteri a Palazzo Madama e responsabile Immigrazione del partito.(ANSA). SCA-COM 14-GEN-20 14:23

