Iwobi: “Di Maio chiarisca su ONG e rimpatri”

Coronavirus: Lega, Di Maio chiarisca su Oms e rimpatri Iwobi, audizione ministro non rimedia a mancanza comunicazione (ANSA) – ROMA, 16 APR – “Abbiamo chiesto al ministro Di Maio di venire in commissione perché, insieme al Parlamento tutto, è la sede più consona dove far partire il dialogo tra tutte le forze politiche ed affrontare le emergenze che la diffusione del coronavirus ha scatenato. Il ministro deve chiarire qual è la posizione del governo sui finanziamenti da destinare all’Oms, come mai si siano registrati ritardi così ingenti nei rimpatri dei nostri connazionali, molti dei quali lasciati senza alcuna indicazione come nel caso di Cuba; deve; infine, spiegarci in quali equilibri geopolitici internazionali vuole collocare il nostro Paese. La Lega attende risposte, e le attende nelle sedi istituzionali, non dalle colonne dei giornali”. Così il senatore della Lega Tony Iwobi, vicepresidente della commissione Esteri a Palazzo Madama, durante l’audizione del ministro Di Maio alle commisioni Esteri di Camera e Senato. (ANSA). CHI-COM 16-APR-20 19:10

Correlati